Henderson gefileerd: "De grootste miskoop is die Engelse gek"

Johan Derksen vindt Jordan Henderson Ajax haar duurste miskoop. In Vandaag Inside noemt hij een 'Engelse gek'. Ook de mogelijke komst van Paul Simonis roept ergenis op bij Derksen.

"De grootste miskoop is die Engelse gek. De duurste speler die ze ooit gehad hebben, maar die heeft niets toegevoegd", opent Derksen bij Vandaag Inside. Vervolgens komt het gesprek uit op wie Francesco Farioli op moet volgen, waar de naam van Paul Simonis genoemd worden. "Dat is weer lachwekkend", oordeelt Derksen. Valentijn Driessen snapt waar het vandaan komt: "Dat zijn allemaal lijntjes die Alex Kroes heeft, die kent hem van Go Ahead."

René van der Gijp denkt dat Ten Hag liever niet in deze groep stapt. "Waarschijnlijk gaat hij het niet beter doen dan die Italiaan", aldus Van der Gijp. Derksen is het daar wel mee eens: "Hij is drie jaar bezig voor hij weer een elftal heeft."

Driessen kijkt er anders naar: "Peter Bosz komt bij PSV, wordt kampioen en speelt geweldig voetbal. Arne Slot komt bij Feyenoord en haalt in zijn eerste jaar de finale van de Conference League. Die had ook een stelletje bagger lopen, dat heeft hij een beetje opgeschoond. Het kan echt heel snel gaan, het ging nu toch ook heel snel? Het zag er niet uit, maar het kan echt wel beter", aldus de chef voetbal van De Telegraaf.