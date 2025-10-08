AD Voetbalpodcast
Mogelijke hulp voor Heitinga genoemd: "Wordt procestrainer genoemd"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henderson: "Heb fouten gemaakt, maar geprobeerd het juiste te doen"

Rik Engelbertink
bron: The Sun
Jordan Henderson
Jordan Henderson Foto: © BSR Agency

Jordan Henderson baalt van zijn keuze om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. De middenvelder heeft achteraf ingezien dat hij wellicht beter een andere keuze had kunnen maken. 

"Ik beleefde een zware periode nadat ik was vertrokken bij Liverpool de club waarvoor ik 12 jaar speelde. Die club verlaten betekende wel wat voor mij en was heel moeilijk", vertelt Henderson bij The Sun. "Liverpool was zo lang mijn leven. Daarom had ik het lastig. Ik kon niet naar veel wedstrijden kijken en zeker niet naar Liverpool. Wat dat betreft zat ik op de goede plek, aan de andere kant van de wereld."

"Achteraf gezien had ik andere beslissingen moeten nemen, maar destijds was het om verschillende redenen wel het juiste om te doen", zegt hij. "Daarna was het het beste om terug te keren naar Europa om voor Ajax te spelen. Daar heb ik me goed vermaakt."

Henderson was gedurende zijn carrière een voorvechter van de Lhbtq-gemeenschap. Dat juist hij in het zeer conservatieve Saoedi-Arabië ging spelen riep vragen op. "Natuurlijk ben ik niet perfect en heb ik gedurende mijn hele periode fouten gemaakt, maar ik heb altijd geprobeerd het juiste te doen."

Gerelateerd:
Hakim Ziyech

'Streep door Ziyech-transfer: eigenaar onthult miljoeneneis'

0
John Heitinga baalt

Komst Grim uit nood: "Sommige stafleden liggen slecht bij spelers"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordan Henderson
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd