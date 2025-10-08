Henderson: "Heb fouten gemaakt, maar geprobeerd het juiste te doen"

Jordan Henderson baalt van zijn keuze om in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. De middenvelder heeft achteraf ingezien dat hij wellicht beter een andere keuze had kunnen maken.

"Ik beleefde een zware periode nadat ik was vertrokken bij Liverpool de club waarvoor ik 12 jaar speelde. Die club verlaten betekende wel wat voor mij en was heel moeilijk", vertelt Henderson bij The Sun. "Liverpool was zo lang mijn leven. Daarom had ik het lastig. Ik kon niet naar veel wedstrijden kijken en zeker niet naar Liverpool. Wat dat betreft zat ik op de goede plek, aan de andere kant van de wereld."

"Achteraf gezien had ik andere beslissingen moeten nemen, maar destijds was het om verschillende redenen wel het juiste om te doen", zegt hij. "Daarna was het het beste om terug te keren naar Europa om voor Ajax te spelen. Daar heb ik me goed vermaakt."

Henderson was gedurende zijn carrière een voorvechter van de Lhbtq-gemeenschap. Dat juist hij in het zeer conservatieve Saoedi-Arabië ging spelen riep vragen op. "Natuurlijk ben ik niet perfect en heb ik gedurende mijn hele periode fouten gemaakt, maar ik heb altijd geprobeerd het juiste te doen."