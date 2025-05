Henderson: "Heb gezien hoe spelers van vorig jaar hebben geleden"

"De offers en de saamhorigheid van het team," noemt de aanvoerder als sleutel. "Ik heb gezien hoe spelers van vorig jaar hebben geleden, naar nu. Dat is een grote verandering in een hele korte tijd. Dat is geen toeval. Dat is hard werken en toewijding."

Volgens Henderson zijn de vele late doelpunten van Ajax dit seizoen geen toevalstreffers. "Het is geen toeval als het blijft gebeuren," stelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Met mijn ervaring weet ik dat het geen toeval is als het een gewoonte wordt. Dat komt door hard werken, toewijding en saamhorigheid. Dat heb ik enorm zien verbeteren in de loop van dit seizoen."

Tot slot staat Henderson stil bij de wederopstanding van de club. "De trainer vergelijkt het met littekens op je arm. Je vergeet het niet en soms denk je nog aan hoeveel we geleden hebben. We gebruiken dat als motivatie om te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren," aldus de Engelsman. "Ik heb het gevoel dat de spelers dat hebben gedaan dit seizoen. En meer. Het is een speciaal seizoen en ik hoop dat we het goed kunnen afsluiten."