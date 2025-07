Henderson keert terug in Premier League: "Eenvoudige beslissing"

Henderson vertrok deze zomer bij Ajax nadat hij zijn contract had laten ontbinden. De Engelsman keert terug in de Premier League en tekent een tweejarig contract bij Brentford. "Toen we erachter kwamen dat Jordan beschikbaar was, was het een vrij eenvoudige beslissing", reageert manager Keith Andrews op de komst van de international.

De 35-jarige middenvelder wordt met open armen ontvangen bij de middenmoter. "We hebben zijn recente wedstrijden grondig geanalyseerd om te zien waar hij staat: hij is nog steeds fenomenaal fit en nog steeds enorm gemotiveerd om dingen te bereiken. Door het vertrek van ervaren spelers als Christian Nørgaard, Mark Flekken en Ben Mee was het belangrijk om dat gat op te vullen", besluit Andrews.