Henderson krijgt bijzonder nieuws uit Engeland: "Absolute joke"

Jordan Henderson is komende week niet in Amsterdam te bewonderen. De routinier van Ajax heeft bijzonder nieuws uit Engeland gekregen.

Bondscoach Thomas Tuchel heeft Henderson namelijk opgenomen in de nationale selectie van Engeland voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Letland, zo schrijft de Engelse voetbalbond op de officiële website. Henderson keert net als Marcus Rashford en Reece James terug bij de Three Lions.

Henderson debuteerde in 2010 in de nationale ploeg van Engeland en speelde tot dusver 81 interlands. De 34-jarige middenvelder zat een jaar geleden voor het laatst bij de selectie, maar kwam toen niet in actie bij een oefeninterland tegen België. Zijn laatste interland speelde Henderson op 17 november 2023 in de EK-kwalificatie tegen Malta.

In Engeland wordt met verbazing gereageerd op de selectie van Tuchel.