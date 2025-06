Henderson krijgt transferadvies: "Denk niet dat hij dat redt"

Henderson wordt gelinkt aan Nottingham Forest, maar Brazil weet niet of dat een goede vervolgstap is. "Ik spreek niet graag kwaad over Jordan, want toen hij naar Anfield ging waren heel veel mensen niet zeker over hem en hij bewees ze allemaal ongelijk. Maar hij is nu 35 jaar, Forest zie ik geen succes worden", oordeelt hij in talkSPORT. "Hij heeft een briljante carrière gehad, maar voor nu zie ik het niet gebeuren."

Ook oud-spits Agbonlahor twijfelt. "Ik weet niet zeker of de Premier League hem wel zal liggen op dit moment, maar ik zou het wel snappen als hij naar Sunderland gaat", klinkt het. "Hij is een jongen van de club, maar daarbuiten denk ik niet dat hij het gaat redden in de Premier League." Daar kan Brazil zich wel in vinden. "Dat zou ideaal zijn voor hem. Lekker spelen voor Sunderland en ervan genieten. Ik denk dat Sunderland dan de perfecte stap voor hem is."