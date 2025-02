'Henderson lijkt te vertrekken in de zomer; opvolger al bekend'

Volgens Voetbal International houdt Ajax er rekening mee dat Jordan Henderson komende zomer de club zal verlaten. De Engelse aanvoerder beschikt nog over een contract tot de zomer van 2026, maar is wel een grootverdiener en wordt in juni 35.

Afgelopen transferperiode was er veel te doen om Henderson, maar uiteindelijk bleef hij. In de zomer zal opnieuw naar zijn situatie worden gekeken. "Over de sportieve waarde van Henderson bestaat geen enkele twijfel, maar hij wordt in juni 35 en Ajax moet de verhoudingen in het salarishuis toch zien te herstellen", zo schrijft VI.

Het medium schrijft dat Ajax zich daarom alvast zal moeten oriënteren voor een eventuele vervanger van Henderson. Gezien zijn tijdelijke vertrek naar Cardiff City lijkt Sivert Mannsverk er niet voor in aanmerking te komen. "Mogelijk komt Pablo Rosario daarvoor in beeld. Het contract van de 28-jarige Amsterdammer bij OGC Nice loopt namelijk af. Hij werkte in Zuid-Frankrijk eerder al succesvol samen met Farioli en stond afgelopen zomer ook al op de lijstjes van Ajax."