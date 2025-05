Henderson maakt indruk: "Daar had hij een belangrijke rol in"

Henderson moet het als beste controlerende middenvelder uitvechten met Jordy Clasie (AZ) en Hwang In-beom (Feyenoord). "Als spelmaker kort voor de verdediging had Henderson een belangrijke rol in de opbouw van achteruit", klinkt het. Henderson staat in de Eredivisie bovenaan de lijst met aangekomen passes per negentig minuten (69,7).

Ook in defensief opzicht was de Engelsman van grote waarde voor Francesco Farioli, die op de middenvelder kan rekenen als het drukzetten niet lukt. "Zodra deze eerste fase van pressing niet slaagt, plooien de Amsterdammers compact georganiseerd terug op de eigen speelhelft. Henderson zakt op deze momenten uit tussen zijn centrumverdedigers, om Ajax rondom het eigen strafschopgebied een overtal te geven."

Toch zijn er ook nog vraagtekens rond de 35-jarige voormalig Liverpool-aanvoerder, die met zijn hoge salaris behoorlijk op de begroting drukt en gelinkt wordt aan een vertrek. "Hij heeft langer nodig om te herstellen van wedstrijden dan voorheen, maar haalt in de wedstrijden die hij kan spelen nog altijd een hoog niveau."