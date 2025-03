Henderson maakt nationale rentree: "Anders was ik wel gestopt"

Henderson maakte afgelopen vrijdag zijn rentree bij Engeland, toen hij in de wedstrijd tegen Albanië tien minuten mocht spelen. "Ik heb nooit gedacht dat het voorbij was. Anders was ik wel gestopt", vertelde hij in The Guardian. "Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik het EK miste, maar ik voel me nog steeds fysiek fit en zou die deur nooit dichtdoen. Diep van binnen wilde ik altijd terugkomen. Gelukkig kreeg ik de kans."

Toen Engeland het Nederlands elftal versloeg in de halve finale van het EK, wist Henderson meteen dat hij de finale tegen Spanje wilde bijwonen. Het enige probleem was dat er geen vluchten meer naar Berlijn beschikbaar waren. "Ik wist pas laat of het zou lukken met de trainingen en het schema, maar we waren de volgende dag vrij of hoefden pas laat te beginnen, dus ik kon gaan", zei Henderson. Hij huurde uiteindelijk een busje voor zichzelf en zijn familie en reed naar Berlijn.

Tijdens de roadtrip had hij verschillende onderonsjes met Engelse supporters. "Als we een stop maakten voor een toiletbezoek of een hapje eten, was het leuk om de fans te zien. Het was eigenlijk best wel leuk om even bij hen te zijn, maar natuurlijk had ik liever bij het team gezeten", aldus Henderson.