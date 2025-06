'Henderson mag gratis weg bij Ajax, Heitinga wil aanvoerder niet'

Jordan Henderson mag van Ajax weg uit Amsterdam en dat hoeft een kopende club helemaal niets te kosten. Althans, dat schrijft The Mirror zaterdagmiddag.

In Amsterdam zou men namelijk niet meer voor het gigantische salaris van de Brit willen betalen. Volgens The Mirror heeft Henderson van de clubleiding te horen gekregen dat hij deze zomer contact mag gaan zoeken met nieuwe clubs.

De Amsterdammers hoeven geen transfersom voor de aanvoerder. Deze zomer kon de oud-speler van Liverpool al naar AS Monaco. Sunderland zou geïnteresseerd zijn en kan wel wat ervaring gebruiken: zij promoveerden dit jaar naar de Premier League. Henderson speelde er al tussen 2008 en 2011.

The Mirror meent echter nog meer te weten. "De Engelse middenvelder komt niet voor in de plannen van de nieuwe trainer John Heitinga", klinkt het. Dusan Tadic moet de nieuwe leider gaan worden in Amsterdam.