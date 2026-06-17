Henderson: "Moeilijk om te lezen wat over hem geschreven wordt"
Jordan Henderson heeft in aanloop naar de WK-opening van Engeland zijn vertrouwen uitgesproken in Jude Bellingham. De ervaren middenvelder verwacht dat de spelmaker van Real Madrid tijdens het toernooi een bepalende rol gaat vervullen voor de ploeg van bondscoach Thomas Tuchel.
Engeland neemt het woensdag in zijn eerste WK-wedstrijd op tegen Kroatië. Twee dagen voor dat duel verscheen Henderson op de persconferentie, waar hij uitgebreid sprak over de kwaliteiten van zijn jongere ploeggenoot.
"Ik weet zeker dat hij een grote impact op ons zal hebben tijdens dit toernooi", zei Henderson. "Wat hij ons geeft is echt iets bijzonders. Hij geeft ons die X-factor. Hij heeft al grote momenten meegemaakt in zijn carrière en is een speler voor de grote wedstrijden."
De voormalig Ajax-middenvelder volgt de ontwikkeling van Bellingham al jarenlang en is onder de indruk van de stappen die hij heeft gezet. "Ik zag hem vijf jaar gelden debuteren. Hoeveel hij sindsdien is gegroeid als speler en als persoon is ongelooflijk."
Ondanks de lof krijgt Bellingham in Engeland regelmatig kritiek te verwerken. Henderson kan zich daar weinig in vinden en neemt het nadrukkelijk voor de 22-jarige international op. "Ik vind het soms moeilijk om te lezen wat er over hem wordt geschreven. Als je het aan welke speler dan ook in deze selectie vraagt, zullen ze je vertellen hoe goed hij als teamgenoot is. We zijn allemaal dol op hem."
Henderson: "Moeilijk om te lezen wat over hem geschreven wordt"
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