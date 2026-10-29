Henderson moet het flink ontgelden in Engeland: "Mijn hart is gebroken"

De terugkeer van Jordan Henderson op Anfield is woensdagavond uitgedraaid op een pijnlijke ervaring. De voormalige aanvoerder van Liverpool, die afgelopen zomer de overstap maakte van Brentford naar Chelsea, werd tijdens het duel in de vierde ronde van de Carabao Cup door een groot deel van het thuispubliek uitgefloten. Na afloop vertelt de oud-Ajacied tegenover Sky Sports hoeveel de vijandige ontvangst met hem heeft gedaan.

Henderson stond twaalf jaar onder contract bij Liverpool en was gedurende een groot deel van die periode de aanvoerder van de Engelse topclub. Met de club won hij onder meer de Premier League en de Champions League. Dat hij bij zijn terugkeer op Anfield bij vrijwel ieder balcontact op een fluitconcert werd getrakteerd, kwam dan ook hard aan. "Ik heb deze club door periodes van enorme druk, kritiek en grote moeilijkheden heen gesteund", vertelt de Engelsman over de ontvangst.

De middenvelder van Chelsea vindt het moeilijk te verkroppen dat een deel van de Liverpool-aanhang zijn jarenlange inzet voor de club lijkt te vergeten. "Ik heb samen met de fans gevierd toen we grote prijzen wonnen. Ik heb jarenlang van mijn spelerscarrière aan Liverpool gewijd, en het kwam nooit bij me op dat ik op een dag naar dit stadion zou terugkeren om vervolgens te moeten merken dat die herinneringen voor sommige mensen niets meer betekenen", vervolgt Henderson.