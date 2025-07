Henderson neemt afscheid van Ajax: "Dat is mijn enige spijt"

"Ik wil mijn enorme dank uitspreken aan iedereen binnen Ajax voor de kans om de afgelopen jaren dit geweldige instituut te mogen vertegenwoordigen", aldus Henderson. "Spelen voor deze club was al een eer op zich. Maar dat ik de aanvoerdersband mocht dragen, maakte het extra bijzonder. Mijn enige spijt is dat we niet méér successen hebben kunnen behalen voor de geweldige supporters. Zij verdienen het om grote prijzen te vieren, en ik weet zeker dat die tijd snel weer komt."

Ook heeft Henderson warme woorden over voor zijn leven buiten het veld in Nederland: "Mijn familie en ik zijn vanaf het begin hartelijk ontvangen, niet alleen door de club, maar ook in de prachtige stad Amsterdam. Daar blijven we altijd dankbaar voor."

De aanvoerder verwijst in zijn afscheid ook naar het tragische overlijden van zijn oud-teamgenoot Diogo Jota en diens broer: "Vanwege de gebeurtenissen van afgelopen week en het hartverscheurende verlies van Diogo en André Silva, voelt het niet goed om nu meer te zeggen dan dit korte statement. Maar ik weet dat ik dit prachtige club, mijn teamgenoten en de fans een persoonlijker en uitgebreider afscheid verschuldigd ben. Dat moment komt later. Voor nu wil ik Ajax en iedereen die ik gisteren nog niet persoonlijk heb kunnen spreken, opnieuw bedanken. Jullie maken deze club zo speciaal."