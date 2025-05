'Henderson neemt snel besluit; Ajax, Premier League of Serie A?'

Jordan Henderson neemt snel een beslissing over zijn toekomst bij Ajax. Dat meldt Fabrizio Romano dinsdag op X. Volgens de transferexpert zijn veel clubs geïnteresseerd in de aanvoerder van Ajax, maar de middenvelder heeft ook de optie om nog met een jaar te verlengen in Amsterdam.

"Henderson beslist deze maand over zijn toekomst", zo schrijft Romano op X. "De Engelse middenvelder heeft de mogelijkheid om een ​​extra jaar bij Ajax te spelen, maar er is interesse vanuit de Premier League en de Serie A. Henderson beleefde een topseizoen als aanvoerder van Ajax, met wie hij terugkeert naar de Champions League. Ook keerde hij weer terug in de Engelse selectie onder Tuchel."

Het is nog niet duidelijk of Henderson de voorkeur heeft om te blijven bij Ajax, of liever vertrekt. In juni zal Henderson hoogstwaarschijnlijk de knoop doorhakken. Tot nu toe speelde de Engelsman 57 wedstrijden voor Ajax. Daarin scoorde hij één keer en gaf hij negen assists.