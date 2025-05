Henderson: "Niemand had dat verwacht, dat was echt heel bijzonder"

Jordan Henderson weet nog niet zeker of hij ook komend seizoen het shirt van Ajax zal dragen. Dat geeft hij aan in een gesprek met ESPN . De middenvelder is zich ervan bewust dat hij tot de grootverdieners van de selectie behoort, en juist daardoor is zijn toekomst voorlopig onzeker.

"Na de wedstrijd overheersten teleurstelling, verdriet, frustratie en emoties", begint de Ajax-aanvoerder. "Maar ik denk dat we over een paar dagen, misschien weken, met wat meer afstand terugkijken en alles in perspectief kunnen plaatsen. Dan zal duidelijk zijn dat dit team echt alles gegeven heeft dit seizoen."

"Niemand had verwacht dat we het tot de laatste speeldag zouden volhouden of ons zouden kwalificeren voor de Champions League", vervolgt de Engelsman. "Er gaat veel lof naar de spelers, maar ook naar de trainer en zijn staf. Wat zij allemaal gegeven hebben, is bewonderenswaardig. Dus ja, uiteindelijk denk ik dat ook de fans dat zien en beseffen hoeveel we erin gestoken hebben."

Dat Ajax na afloop op steun van het publiek kon rekenen, deed Henderson zichtbaar goed. "Dat was echt heel bijzonder. Uniek zelfs. Het deed me een beetje denken aan Liverpool, met een enorm loyale achterban. Als supporters zien dat je echt álles geeft voor het shirt, en ik denk dat dat voor al onze spelers geldt dit seizoen, dan is dat het belangrijkste voor hen."

Wat Henderson raakt, is hoe dichtbij Ajax eigenlijk was bij het binnenhalen van de titel. "Juist daarom is het zo pijnlijk dat we het niet hebben kunnen afmaken. Maar het lag zeker niet aan de inzet. We hebben echt alles gegeven. Uiteindelijk kwamen we net tekort, maar je moet ook PSV feliciteren. Zij zijn een heel goed team, maakten het ons ontzettend moeilijk tot het einde en wisten ons op de laatste dag te verslaan. Dat is zwaar, en het zal tijd kosten om dat te verwerken. Maar ik denk niet dat iemand had verwacht dat wij PSV tot de laatste dag zouden uitdagen."

"Op bepaalde momenten speelt de mentale kant zeker mee. Bijvoorbeeld toen PSV (tegen Feyenoord, red.) in de laatste minuut de winnende maakte. Het hoort bij het spel, maar het is lastig. Je voelt het aan het publiek, je voelt het als speler op het veld. Dan kan het allemaal wat onwennig aanvoelen", vertelt de middenvelder.

"Vandaag vond ik ons juist weer echt goed. Zeker voor een thuiswedstrijd speelden we met de juiste intensiteit en honger. We waren heel dicht bij de titel", vervolgt hij.

"Als je terugkijkt op een heel seizoen zijn er altijd momenten waarop je denkt: dat had anders gekund. Net zoals er ook wedstrijden zijn geweest die we wonnen terwijl we misschien niet goed speelden. Dat hoort erbij. Uiteindelijk kwamen we dus net tekort, maar dat lag niet aan een gebrek aan inzet, wilskracht of passie. We hebben echt alles gegeven, en nu moeten we PSV de eer geven die ze verdienen", aldus Henderson.