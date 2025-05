'Henderson richting Ajax-exit': "Hij was daar niet voor niets"

Jordan Henderson lijkt Ajax te gaan verlaten. Dat vermoedt Mike Verweij, Ajax-watcher van De Telegraaf . Het is algemeen bekend dat het forse salaris van de Engelse aanvoerder een zware last vormt op de begroting van de club.

Henderson, grootverdiener bij Ajax, werd zaterdag gezien bij de promotiewedstrijd van zijn oude club Sunderland. Na hun terugkeer in de Premier League lijkt de link snel gelegd, ook door Verweij. "Hij zat daar natuurlijk niet voor niks op de tribune", zegt de Ajax-watcher in de podcast Kick-off.

"Ajax wil van zijn salaris af. Dat was een van de conflictjes tussen de Ajax-leiding en Francesco Farioli", vervolgt Verweij. "Farioli wilde Henderson heel graag houden. Dus ik denk: nu Farioli weg is, wil Henderson ook wel weg. Hij voelde heel veel vertrouwen. Dus ik denk dat de weg vrij is."

Volgens de laatste geruchten kan Henderson terugkeren naar Sunderland, maar ook Rangers FC toont interesse. Daar zou Steven Gerrard hem zien als speler en assistent.