Henderson steunt Ajax: "Wat de club ons liet zien is verontrustend"

"Ik denk dat het heel belangrijk is wat de club probeert te doen om de negatieve comments te stoppen", zegt aanvoerder Jordan Henderson in een video rond de presentatie bij De Telegraaf. "Zeker voor de kinderen op social media. Ik heb zelf drie kinderen en wat ik zelf heb gezien en wat de club ons heeft laten zien is verontrustend."

Regina van Eijk, keepster bij de Ajax-vrouwen, sluit zich bij de aanvoerder aan:"Het is goed om aan de jeugd te laten zien wat wel en niet hoort. Het gaat veel over het vrouwenvoetbal of over het uiterlijk. Of het me raakt? Ik kan het inmiddels van me afzetten, maar dat was voorheen lastiger."