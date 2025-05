'Henderson vertrekt bij Ajax en gaat aan de slag als assistent'

Henderson vertrekt volgens de website namelijk naar Schotland en gaat daar bij Rangers FC aan de slag als assistent van Steven Gerrard. Beide spelers kennen elkaar nog vanuit Liverpool, want het duo speelde tussen 2011 en 2015 samen bij de Engelse topclub. Daarnaast speelden ze samen in het nationale elftal.

Het nieuws is overigens wel zeer opvallend, aangezien de routinier - die aan het begin van dit jaar nog naar AS Monaco kon vertrekken - nog een contract tot medio 2026 heeft bij de club uit Amsterdam. Henderson is echter wel één van de grootverdieners bij Ajax, terwijl de nummer twee van de Eredivisie nog altijd graag enkele bezuinigingen wil doorvoeren in de salarishuishouding. Mogelijk gaan beide partijen dus deze zomer 'in goed onderling overleg' toch uit elkaar.