Henderson vertrekt mogelijk bij Ajax: "Financiële aspecten"

Jordan Henderson spreekt met veel waardering over Francesco Farioli, die hij een ‘hele bijzondere’ trainer noemt. Dat laat de Ajax-aanvoerder weten in een gesprek met ESPN na afloop van de wedstrijd tegen FC Twente.

"De manier waarop hij spelers motiveert, en hoe hij ons laat nadenken over situaties - zowel op als buiten het veld - dat is echt indrukwekkend", vertelt Henderson. "Sinds hij binnenkwam is het niveau van het hele team omhooggegaan, zowel individueel als collectief. Dat is geen toeval."

"Onder zijn leiding hebben we tot de laatste speeldag meegedaan om de titel, ons geplaatst voor de Champions League, én hebben we heel wat mooie momenten beleefd", vervolgt de middenvelder. "We versloegen PSV en Feyenoord twee keer en hebben mooie dingen laten zien in Europa. We hebben deze coach en zijn staf echt veel te danken dit seizoen."

Ajax verzekerde zich met de tweede plek van deelname aan de Champions League. Of Jordan Henderson daar volgend seizoen deel van uitmaakt, kan hij op dit moment nog niet zeggen. "Tja, ik weet het niet. Vandaag draait het voor mij eerlijk gezegd niet om mezelf, maar om het team en wat we als groep gepresteerd hebben en daar ben ik enorm trots op."

"Wat volgend seizoen betreft, dat zullen we moeten afwachten. De club zal keuzes moeten maken, en niet alleen over mij. Ook andere spelers zullen gesprekken voeren met de club. Er zijn financiële aspecten, beslissingen over wie ze willen houden en wie niet. Dus voor mij is het nu even tijd voor rust, mijn hoofd leegmaken na een lang seizoen. Hopelijk mag ik nog mee met het nationale team en daarna echt even goed bijkomen. Dan kunnen we daarna weer vol gas vooruit", besluit de Engelsman.