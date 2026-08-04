Henderson voltooit opvallende transfer naar Premier League-top

Henderson maakt transfervrij de overstap van Brentford naar Chelsea en tekent een contract voor twee seizoenen. "Gezien de omvang van de club, de manager voor wie ik grote bewondering heb, en de kwaliteit van de spelers, was dit een enorme kans die ik niet kon laten liggen", reageert de Engelsman op de clubkanalen van Chelsea.

De 36-jarige routinier moet de jonge selectie van The Blues van meer ervaring voorzien. "Ik was ook erg onder de indruk van de vastberadenheid van de clubeigenaren om Chelsea succesvol te maken en de juiste richting in te slaan. Voor mij draait het erom elke dag alles te geven, zowel op als buiten het veld, om de spelers om me heen en het team zo goed mogelijk te helpen. Ik kijk er enorm naar uit om te beginnen."