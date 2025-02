Henderson wekt verbazing: "Dat was volgens mij wat overdreven"

Mikos Gouka heeft met enige verbazing naar de persconferentie van Jordan Henderson gekeken. De middenvelder van Ajax sloeg hard terug richting journalisten die volgens hem onzin hadden opgeschreven over de geruchten rond een transfer naar AS Monaco.

Gouka vond dat Henderson wel erg heftig reageerde op de geruchten. "Er is geschreven dat hij niet professioneel is en alleen voor zichzelf voetbalt. Hij werd niet beschuldigd van moord, dus volgens mij is het wat overdreven", reageert hij in de AD Voetbalpodcast. "Wat hij vooral wil zeggen is dat hij de club wilde helpen met zijn vertrek. Ik vond het wel een vermakelijke persconferentie. Hij beet wat van zich af, maar werd niet onvriendelijk ofzo.

Volgens Henderson klopte er dus weinig van de verhalen over dat hij heel graag naar AS Monaco wilde. De Engelsman zou zelfs een breuk hebben geprobeerd te forceren. "Hij zei dat de mensen die dit naar buiten hebben gebracht, zichzelf proberen te verdedigen. Wie zou hij daarmee bedoelen?", vraagt Gouka zich af. "Dat zouden de kopstukken in de club kunnen zijn."