Henderson woest op ploeggenoot: What the f*ck are you eating?"

Jordan Henderson heeft onlangs een ploeggenoot een veeg uit de pan gegeven betreffende zijn voeding, zo schrijft Voetbal International . De 34-jarige Engelsman is als één van de leiders binnen de spelersgroep iemand die professionaliteit wil terug doen keren in Amsterdam.

"Er is afscheid genomen van een aantal spelers dat niet voorop stond in de rij voor de sportschool en er is geïnvesteerd in spelers die uitblinken in professionaliteit", zo valt er te lezen in VI. Naast 'statement-aankoop' Henderson zijn ook Wout Weghorst, Davy Klaassen, Oliver Edvardsen, Youri Regeer en Matheus Lima Magalhães naar Amsterdam gehaald.

Volgens VI merken de spelers een zeer professionele houding onder Farioli, maar ook Henderson helpt mee. "En als spelers de touwtjes toch wat laten vieren, zijn er nu leiders die ze daarop aanspreken, zoals Henderson: ‘What the f*ck are you eating?’, vroeg de 34-jarige Brit onlangs aan een ploeggenoot", schrijft het medium.

Henderson neemt zijn ploeggenoten ook mee naar sauna's of andere plekken die helpen het lichaam te helen. "Na de slijtageslag tegen Union Sint-Gillis, waarin Ajax ruim honderd minuten met een man minder speelde, zat vrijwel de hele selectie om twee uur ’s nachts in het ijsbad. Of in een ander deel van de wellness, volgens de gepersonaliseerde herstelstrategie", besluit VI.