Henderson zit kapot na dood Jota: "Ik kan het echt niet geloven"

"Ik kan echt niet geloven wat er vandaag is gebeurd en het enige waar ik aan kan denken, is de familie van Diogo en André. Het is onvoorstelbaar hoeveel pijn jullie nu moeten hebben. Al onze gebeden, liefde en steun zijn bij jullie, nu en voor altijd", zo schrijft de Engelsman.

"Jots, het was een eer om het veld met je te delen, maar nog belangrijker, om een vriendschap met je te hebben. Alle keren dat we samen hebben gelachen buiten het veld, en hoe we probeerden manieren te vinden om Milly (James Milner, red.) op stang te jagen en hem een boete te laten krijgen, wat ons nooit is gelukt."

"De foto's die je maakte van mij terwijl ik lag te slapen in de bus, en die je me later stuurde. Je wilde altijd plezier maken en was geweldig gezelschap. Ik weet hoeveel Rute (de jeugdliefde en kersverse vrouw van Jota, red.) en je familie voor je betekenden en ik weet dat je altijd over hen zult waken. Bedankt voor alles wat je in deze wereld hebt gebracht, we zullen je allemaal missen."

"Rust in vrede, samen met je broer André. Ik hou van je, maat. You’ll Never Walk Alone", zo sloot hij af.