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Hendrie Krüzen lyrisch: "Daar haalt Ajax een hele goede speler mee"

Stefan
Hendrie Krüzen
Hendrie Krüzen Foto: © Pro Shots

Ajax verraste deze transferzomer vriend en vijand. Als een duveltje uit een doosje werd Julian Brandt gepresenteerd en daar is Hendrie Krüzen blij mee. De voormalig assistent-trainer van Ajax werkte bij Borussia Dortmund samen met de Duitse voetballer.

"Ik had verwacht dat hij voor een LaLiga- of Premier League-club zou kiezen", vertelt Krüzen aan ESPN. "Iemand heeft hem doen overtuigen om voor Nederland te kiezen. Daar haalt Ajax een hele goede speler mee binnen. Julian is een fantastische speler. Hij heeft in de Bundesliga laten zien dat hij van grote waarde kan zijn. Hij is technisch zeer begaafd en goed in zijn eindpass. Hij heeft alle ingrediënten van een nummer 10."

De huidig assistent-trainer van Heracles Almelo vergelijkt de transfer van Brandt met die van Mario Götze en Ivan Perisic naar PSV. "Hij is gewoon een hele grote speler, ook in Duitsland. Als je zo'n type naar Nederland kunt halen, doe je iets goed. Jordi Cruijff heeft een bepaalde status waar mensen tegenop kijken. Hij trekt ze toch maar even over de streep."

"Dat is heel bijzonder", vervolgt hij. "Dit soort spelers moet je kunnen halen als je kampioen wil worden. Mits hij fit is, hoort hij altijd te spelen. Hij zal nadrukkelijk zijn stempel op dit elftal willen drukken. Dat gaat goed komen, daar ben ik van overtuigd. Ajax is een kanshebber voor de titel, maar favoriet zou ik ze nog niet willen noemen. PSV zal wél weer een stapje extra moeten doen om kans te maken op de vierde titel op rij."

"Het is een hele goede jongen en ik hoop dat hij het goed gaat doen", aldus Krüzen, die echter toch een voorkeur heeft voor PSV in de strijd om de landstitel, zo geeft hij knipogend aan. "Laat één ding duidelijk zijn: ik kies altijd voor Peter. Dat weet Julian wel."

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