Hendriks beleefde avontuur met oud-Ajacied: "Had blauwe ballen"

In HNM De Podcast bespreken Hélène Hendriks, Noa Vahle en Merel Ek op een open manier het beste van televisie, sport en politiek. Hendriks heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan in de voetbalwereld en deelt graag haar verhalen.

Hendriks steekt van wal. "Eigenlijk sloeg het nergens op, maar toen gingen ook twee spelers een wedstrijdje schaatsen doen. Het slaat nergens op, er zijn er ook best wel wat geblesseerd geraakt. We hadden het wel naar ons zin en zo hebben we ook een keertje paard gereden met Nourdin Boukhari. Ook daar hebben we verschrikkelijk hard gelachen."

De oud-voetballer van onder meer NAC Breda en Ajax beleefde vervolgens wat. "Die jongen had nog nooit op een paard gezeten en dat paar begint te rennen in een draf! Je weet wat je moet doen met draf en dat is meedoen, maar dat deed Nourdin niet. Dus wat denk je? Hij had blauwe ballen! Tuurlijk!", besluit Hendriks.