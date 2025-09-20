Hendriks doet onthulling: "Ajax wilde hem eerst als hoofdtrainer"

Hélène Hendriks onthult dat Ajax eerst Marcel Keizer als hoofdtrainer wilde in plaats van John Heitinga. De presentatrice van Vandaag Inside stelt dat John Heitinga beter af was geweest als assistent.

Ajax had volgens Hendriks eerst een ander idee bij de positionering in de staf. "Ik denk dat hij de ideale assistent is. Volgens mij wilden ze ook Keizer als hoofdtrainer, maar wilde hij dat niet. Volgens mij is het zo gegaan. Als Ajax zou verliezen komende zondag, dan is het heel interessant om te kijken hoe Heitinga daar mentaal mee omgaat. Je kan natuurlijk heel onzeker worden en je terugtrekken, dus daar leren we wel van."

Tafelgenoot Johan Derksen denkt ook dat Heitinga beter geen hoofdtrainer had kunnen worden. "Dat is heel dom geweest. Dat is het verhaal, we willen een Ajacied. Heitinga, er had nooit iemand op het idee gekomen om hem trainer van Ajax te maken. Hij heeft niet de persoonlijkheid voor een hoofdtrainer."