AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Hendriks doet onthulling: "Ajax wilde hem eerst als hoofdtrainer"

Sara
bron: Vandaag Inside
Hélène Hendriks
Hélène Hendriks Foto: © Pro Shots

Hélène Hendriks onthult dat Ajax eerst Marcel Keizer als hoofdtrainer wilde in plaats van John Heitinga. De presentatrice van Vandaag Inside stelt dat John Heitinga beter af was geweest als assistent. 

Ajax had volgens Hendriks eerst een ander idee bij de positionering in de staf. "Ik denk dat hij de ideale assistent is. Volgens mij wilden ze ook Keizer als hoofdtrainer, maar wilde hij dat niet. Volgens mij is het zo gegaan. Als Ajax zou verliezen komende zondag, dan is het heel interessant om te kijken hoe Heitinga daar mentaal mee omgaat. Je kan natuurlijk heel onzeker worden en je terugtrekken, dus daar leren we wel van."

Tafelgenoot Johan Derksen denkt ook dat Heitinga beter geen hoofdtrainer had kunnen worden. "Dat is heel dom geweest. Dat is het verhaal, we willen een Ajacied. Heitinga, er had nooit iemand op het idee gekomen om hem trainer van Ajax te maken. Hij heeft niet de persoonlijkheid voor een hoofdtrainer." 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Lees meer:
Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd