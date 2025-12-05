AD Voetbalpodcast
Mossou: "Ajax had er voordeel van om zonder publiek te spelen"
Henk de Jong: "Na Ajax noemde Johan Derksen me een padvinder"

Cherine
Henk de Jong
Henk de Jong Foto: © BSR Agency

Henk de Jong vertelde in een interview met Voetbal International over momenten van stevige kritiek. De SC Cambuur-trainer ging in op commentaar van Johan Derksen na een ruim verloren duel tegen Ajax.

"Je bedoelt de 9-0 tegen Ajax in Amsterdam", begint De Jong. "Johan Derksen noemde me toen een padvinder. Ik moest rustig blijven, niet te veel zeggen, want we speelden op donderdag tegen Heracles en op zondag Sparta uit. We wonnen 2-0 en 4-0."

De SC Cambuur-trainer was woedend, maar ging goed met de situatie om. "Ik had mijn jongens na Ajax kunnen afmaken, maar dan hadden we deze twee ook verloren. Maar altijd blijven aanvallen, dat is echt het leukste", aldus de oefenmeester.

