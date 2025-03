Henk Fraser wijst naar Ajax, PSV, Feyenoord en AZ: "Dat is krom"

"We verloren die wedstrijden, maar zo slecht was het echt niet", blikt hij terug op de website van VI. "Dat oud-voetballers die nu analist zijn en journalisten dan beweren dat we plotseling met vijf verdedigers spelen en dat dat niet hielp, gaat er niet in bij mij. Dat doen we al sinds de winterstop. Doe je huiswerk, bereid je voor, dit is gewoon onprofessioneel. Ik wil met iedereen in discussie, daar heb ik geen enkel probleem mee, maar dit is onzin", aldus Fraser.

"Ik ben ook niet per se liefhebber van vijf verdedigers, maar als ik er de spelers voor heb en het geeft de jongens vertrouwen, dan doe ik het", legt hij uit. "Het gevolg is wel dat de buitenspelers (zoals voormalig FC Twente-aanvaller Denilho Cleonise, Silvester van der Water en Chris Lokesa, red.) in de selectie me nu waarschijnlijk een slechte trainer vinden. Zo gaat dat", beseft Fraser, die volgende week met RKC tegen AZ (dinsdag) en Heracles Almelo (zondag) speelt.

"Dat wij nu drie keer in een week moeten spelen, is natuurlijk schandalig", vervolgt hij. "Volgens de afgesproken regels klopt het hè, begrijp me niet verkeerd. In het belang van het Nederlandse voetbal mochten Feyenoord en AZ hun duels verplaatsen, Ajax en PSV deden het niet. Dat is krom, of allemaal of allemaal niet. Bovendien verplaats je nu het probleem naar een kleinere club als RKC. Die hebben een kleinere selectie en moeten nu in een belangrijke periode drie keer in de week spelen. Nogmaals, het is zo afgesproken, maar ik vind het raar. Maar nu zal ik wel de zeikerd zijn. Het zij zo, daar maak ik me niet druk over."

Fraser staat met RKC zeven punten achter Willem II, de nummer zestien. "Het is een pittige uitdaging, maar dat weten we al een tijdje. De slechte start heeft ons achtervolgd", blikt hij terug. "Ploegen boven ons pakken ook punten, dat maakt het niet makkelijker. Maar daar kijk ik niet naar, wij moeten punten pakken en zorgen dat we alles dat in onze mogelijkheden ligt, doen. En dan zien we wel waar het toe leidt. Vorig seizoen was het een wonder dat we het redden. Nu staan we waar we volgens onze begroting horen, wij moeten overpresteren om het te redden. We hebben nu twee wonderen nodig", besluit Fraser.