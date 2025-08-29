AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Henk Spaan adviseert Ajacied: "Je kunt beter nadenken dan hopen"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan heeft op de website van Het Parool een 7- gegeven aan Brian Brobbey. De fysiek sterke centrumspits, die in de belangstelling staat van clubs als Stade Rennes en Lille, krijgt een duidelijk advies van de voetballiefhebber. 

"Ik weet wel dat het in de voetbalwereld niet gebruikelijk is, toch zou ik Brobbey willen aansporen eens na te denken", schrijft hij. "Lille heeft belangstelling voor hem, maar Brobbey ‘hoopt op een topclub’, stond in de VI. Je kunt beter nadenken dan hopen, Brian", constateert Spaan.

"Kijk eens naar door Lille verkochte voetballers in de afgelopen jaren: Pepe voor 80m, Osimhen, 78m, Leão 50m en Jonathan David, een spits die het vorige seizoen in de Ligue 1 16 doelpunten maakte en 5 assists gaf en in de Champions League 7 keer scoorde met 2 assists, mocht transfervrij weg naar Juventus", blikt hij terug.

"Ze hebben in Genesio een uitstekende trainer en in Olivier Létang een van de beste voorzitters van de Ligue, zo niet de beste", vervolgt Spaan. "Lille speelt met buitenspelers als de geweldige Zhegrova. Zijn concurrent is Giroud, 38 jaar. Nadenken, Brian. Denk na. Je kan het", besluit de sportjournalist hoopvol.

