Henk Spaan baalt van Ajax-transfer: "Hij is een soort Woltemade"

Ajax zou afgelopen zomer een ‘soort Woltemade’ naar AZ hebben laten vertrekken. Dat schrijft Henk Spaan in Het Parool. De columnist doelt op de 18-jarige Bendegúz Kovács.

Spaan bekeek afgelopen weekend de wedstrijd AZ Onder 19 – Ajax Onder 19, waarin de Amsterdammers met maar liefst 4-1 onderuitgingen. "Bendegúz Kovács (18) viel op, een lange, gevaarlijke spits die het vorig seizoen nog bij Ajax speelde", zo schrijft Spaan in Het Parool.

De columnist is onder de indruk van het veel scorende talent, dat interlands speelt voor de Hongaarse jeugdelftallen. "Hij vertrok deze zomer transfervrij naar AZ. Hij is een soort Woltemade van Newcastle, lang en technisch begaafd. Bij Ajax zagen ze dat niet, denk ik", zo besluit Henk Spaan over aanvaller Bendegúz Kovács van AZ.