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Henk Spaan bekritiseert Ajacied: "Hij had gewisseld mogen worden"

Stefan
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Pro Shots

Henk Spaan zag Ajax met ruime cijfers winnen van Fortuna. De journalist zag hoofdtrainer Míchel Sánchez enkele goede wissels doorvoeren, al had Sofyan Amrabat van hem wel gewisseld mogen worden.

"Dat was nog eens wisselen van Míchel", begint Spaan in Het Parool. "De 1-2 van Kehrer werd ingeleid door invaller Ouazane, sowieso weer een lust voor het oog. De 1-3 was het gevolg van een uitstekende hoge bal van invaller Tsygankov op Kehrer, die de assist gaf op invaller Davy Klaassen. Ten slotte ontstond de 1-4 van invaller Dolberg uit een assist van invaller Gloukh."

"De 5-1 van Baas kwam uit een assist van invaller Tsygankov", vervolgt hij. "Dat waren vijf invallers die betrokken waren bij een doelpunt. Wel moeten we het even hebben over Amrabat, die in de 56ste minuut een belabberde bal weggaf over de zijlijn. In de 66ste minuut leed hij balverlies, evenals in de 68ste en 76ste minuut."

"Maar de bal die hij in de 84ste minuut door het midden weggaf, was het grootste echec. Sofyan Amrabat had best gewisseld mogen worden, want zijn invaller had vast gescoord", aldus Spaan.

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