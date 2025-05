Henk Spaan bekritiseert Alex Kroes: "Want dat willen de boeren"

Henk Spaan vindt dat Alex Kroes verantwoordelijk is voor het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax. Volgens hem heeft de technisch directeur - die in januari Youri Regeer naar de club uit Amsterdam haalde - de situatie onnodig laten escaleren, waardoor Farioli besloot op te stappen.

In zijn nieuwe column voor Het Parool geeft Henk Spaan Francesco Farioli een 9 als rapportcijfer voor het afgelopen seizoen. "Farioli is een a-typische voetbaltrainer door zijn beschaving, verbale kunnen en het pluspunt dat populistisch Nederland het maar een rare Italiaan vond", schrijft hij. "Hij kon niet eens aanvallend voetballen. Want dat willen de boeren, burgers en buitenlui: aanvallend voetbal", constateert Spaan.

"Alex Kroes moest en zou Tadic; Farioli niet, las ik. Dat was een van de breekpunten. Een ander was dat Kroes Regeer als back zag, terwijl Farioli zijn huiswerk beter had gedaan: Regeer is een middenvelder. En een goede ook, dat zagen we zondag (tijdens Ajax - FC Twente, red.) opnieuw", blikt hij terug. "Het blijft jammer en een risico dat Kroes de zaak zo op de spits heeft gedreven dat Farioli dacht: zoek het maar uit", aldus Spaan.

"Hij zal visie en zijn gedrevenheid hebben gemist bij Ajax", vervolgt hij. "Ik denk dat hij niet het idee had op zijn niveau met de directie te kunnen praten. Dus nu kijkt iedereen naar Alex Kroes", besluit Spaan, die de club uit Amsterdam zondag met 2-0 zag winnen van FC Twente. Youri Regeer begon in de basis als middenvelder en was één van de uitblinkers in de Johan Cruijff Arena. Hij gaf onder andere de assist bij de 1-0 van Henderson.