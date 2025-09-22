AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Henk Spaan bekritiseert twee Ajax-spelers: "Was ronduit slecht"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zondagmiddag met 2-2 gelijk op bezoek bij PSV en Henk Spaan heeft genoten van invaller Oscar Gloukh. De voetballiefhebber roemt het doorzettingsvermogen van de aanvaller uit Israël, die na rust in het veld kwam voor Kasper Dolberg. 

"Dat is wat je leert in de Champions League", schrijft hij op de website van Het Parool. "Hij bleef tijdens en na de solo doorknokken, verloor bijna de bal en pikte hem struikelend weer op, veranderde zichzelf van solist in lopende man en schoot de bal in het doel. Het was écht geen tactische wissel om met Gloukh als spits te gaan spelen, die zich mocht laten zakken wanneer hij maar wilde. Het was een voetballer boordevol talent, die ging heersen", aldus Spaan.

"Tactisch werd Ajax een chaos, met het inbrengen van Sutalo en Berghuis en het vervangen van de uitstekende Regeer, maar het was de al of niet bewuste keuze voor het pure voetbal dat een gelijkspel opleverde", vervolgt hij enthousiast. "Wat PSV betreft: ik vond Salah-Eddine (ex-Ajax) uitstekend. Wijndal was ronduit slecht, Godts deed zijn bijnaam van Pietje balverlies eer aan en Gloukh hoort in Ajax’ basis", besluit Spaan. 

