Henk Spaan deelt 4 (!) uit aan Ajacied: "Niemand gaat hem missen"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan

Henk Spaan heeft op de website van Het Parool een kritisch stukje geschreven over Marijn Beuker. De voetballiefhebber geeft in de rubriek 'Spaan geeft punten' een 4 aan de bestuurder van Ajax. 

"Beuker en Siem de Jong gesignaleerd bij Club Brugge", begint hij. "Valt me tegen van Siem en Beuker gaat niemand missen. Oké, hij haalde Farioli naar Amsterdam, wat zo’n goede zet was dat hij er zelf nog steeds niet in kan geloven. Deed er weinig tot niks aan om de man voor Ajax te behouden."

"Dat hij vervolgens Bendeguz Kovacs voor niets naar AZ liet wandelen – dit talent werd niet eens een láág contract aangeboden, nadat hij in O19 veel te weinig speeltijd had gekregen – is onvergeeflijk", vervolgt Spaan kritisch. "Ik geef de schuld aan Beuker want hij was de eindverantwoordelijke, maar jeugdtrainers die het lieten gebeuren hadden ook hun mond open kunnen doen", blikt hij terug. 

"En nu is Kovács geselecteerd voor het Hongaarse elftal, nee, niet voor O23, maar gewoon opgeroepen voor het nationale team", constateert hij. "Het geschater dat uit duizend kelen is losgebarsten, komt uit Noord-Holland", besluit Spaan teleurgesteld. 

