Henk Spaan doet Ajax-onthulling: "Is een week geleden rondgekomen"

Henk Spaan weet het zeker: Míchel wordt de nieuwe trainer van Ajax. De columnist van Het Parool schrijft dat de Amsterdamse club al een akkoord heeft bereikt met de huidige coach van Girona.

Dat Míchel geldt als de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen voor de groep te staan in de Johan Cruijff ArenA, was al langer bekend. Volgens Spaan is de deal echter inmiddels al afgerond. "Vrijdagavond kreeg ik een telefoontje. Korte inhoud: Michel is al een week geleden rondgekomen met Ajax", schrijft hij in Het Parool. "Kon het uiteraard niet checken."

De mogelijke komst van de Spaanse trainer zorgt volgens Spaan direct voor gevolgen binnen de selectie van Ajax. De columnist wijst daarbij specifiek naar de rol van de doelman. "Ik dacht meteen aan die meevoetballende keeper en zette een streep door de naam van Paes, met alle respect."