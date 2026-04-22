Henk Spaan doet boekje open over Ajax-talent: "Wie helpt hem?"

Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax staat na dertig competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie, maar Henk Spaan ziet wel een aantal lichtpuntjes bij de club uit Amsterdam. De voetballiefhebber geniet van de doorbraak van Sean Steur. 

"Ik zat laatst op de toekomst naast een jeugdtrainer. Wij kwamen tot dezelfde conclusie: er zit meer in dan eruit komt, want hij is nog te voorzichtig in de passing. Breed, terug", legt hij uit in de podcast Branie. "De keren dat hij de afgelopen anderhalve maand diep heeft gespeeld, was het altijd goed", stelt Spaan.  

"Hij kan het, maar er zit een soort van voorzichtigheid in zijn spel, wat ik begrijp", benadrukt hij. "Hij is achttien of negentien en balverlies is killing voor een middenvelder. Er zit meer talent in dan de passing doet vermoeden", constateert Spaan, die hoopt dat Jorthy Mokio het juiste pad zal bewandelen. 

"Ik hoop dat Ajax hem echt goed gaat begeleiden en er bij wijze van spreken iemand wordt toegewezen om hem bij te staan", vervolgt hij. "Hij heeft met zijn familie gebroken. Hij is achttien jaar en is een kind. De verantwoordelijkheid voor zijn menselijke ontwikkeling ligt ook bij de club. Wie helpt hem?"

