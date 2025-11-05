VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan doet oproep aan Ajax: "Koop die gast dan, Alex Kroes"

Gijs Kila
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax zou komende winter serieus werk moeten maken van de komst van Souffian El Karouani. Dat stelt columnist Henk Spaan in zijn nieuwste bijdrage voor Het Parool. De linksback van FC Utrecht maakt indruk in de Eredivisie, en volgens Spaan is hij precies de speler die Ajax nodig heeft.

Spaan laat er geen misverstand over bestaan: "Volgens mij heeft El Karouani nog geen club. Wel loopt zijn contract af aan het eind van het seizoen, wat betekent dat hij al in de winterstop nooit de 12 miljoen kan kosten die Transferwaarde aangeeft."

De columnist wijst erop dat El Karouani als jeugdspeler een andere rol had: "Iemand mailde mij dat Souffian in de jeugd altijd middenvelder was maar dat NEC hem tegen zijn zin back zette, omdat Proper op nummer zes stond."

Dat El Karouani zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een waardevolle back, bleek recent opnieuw tegen zijn oude club NEC. "Juist tegen NEC voetbalde El Karouani zondag weer een uitstekende wedstrijd. Koop die gast dan, Alex Kroes", aldus Spaan in een directe oproep aan de directeur van Ajax.

Zet in op Ajax tegen Galatasaray!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegen Galatasaray. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga

Heitinga op schopstoel? "Hangt niet per se van het resultaat af"

0
Een emotionele Davy Klaassen

VIDEO | Davy Klaassen emotioneel na interview met het clubkanaal

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft tipt Heitinga: "Niet doen, dat ziet er zo kleuterig uit"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk doet Ajax-constatering: "Dat is best wel pijnlijk"

0
Pierre van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk eerlijk over Ajax: "Dat was echt ongekend"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk maakt Ajax af: "Hebben niks te zoeken in de top"

0
Wout Weghorst in duel met Sam Kersten

SAMENVATTING | Ajax zeer matig en wint niet van SC Heerenveen

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd