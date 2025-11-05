Henk Spaan doet oproep aan Ajax: "Koop die gast dan, Alex Kroes"

Ajax zou komende winter serieus werk moeten maken van de komst van Souffian El Karouani. Dat stelt columnist Henk Spaan in zijn nieuwste bijdrage voor Het Parool . De linksback van FC Utrecht maakt indruk in de Eredivisie, en volgens Spaan is hij precies de speler die Ajax nodig heeft.

Spaan laat er geen misverstand over bestaan: "Volgens mij heeft El Karouani nog geen club. Wel loopt zijn contract af aan het eind van het seizoen, wat betekent dat hij al in de winterstop nooit de 12 miljoen kan kosten die Transferwaarde aangeeft."

De columnist wijst erop dat El Karouani als jeugdspeler een andere rol had: "Iemand mailde mij dat Souffian in de jeugd altijd middenvelder was maar dat NEC hem tegen zijn zin back zette, omdat Proper op nummer zes stond."

Dat El Karouani zich inmiddels heeft ontwikkeld tot een waardevolle back, bleek recent opnieuw tegen zijn oude club NEC. "Juist tegen NEC voetbalde El Karouani zondag weer een uitstekende wedstrijd. Koop die gast dan, Alex Kroes", aldus Spaan in een directe oproep aan de directeur van Ajax.