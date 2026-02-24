Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Henk Spaan geeft 8 aan Ajax-speler: "Schreuder is fan van hem"

Niek
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Henk Spaan is vol lof over het spel van Kian Fitz-Jim. De voetballiefhebber geeft een 8 aan de middenvelder, die dit seizoen vaak op de bank zit bij de club uit Amsterdam. 

"Het ging veel over Sano in de winterstop en wat hij moest kosten", blikt Spaan terug op de website van Het Parool. "Ajax zocht een nummer 6. Gek verhaal, want Sano is geen nummer zes. De nummer 6 van NEC heet Nejasmic (27) en hij is goed. Maar over hem hoorden we Ajax niet. Intussen was Regeer, nummer 6, druk bezig met zichzelf te ontwikkelen. Logica is in het voetbal een schaars goed", constateert hij. 

"Kijkend naar het middenveld van NEC, dacht ik: als Schreuder naar Ajax komt, wil hij Fitz-Jim niet kwijt. Bij Branie zei Menno Pot dat Schreuder inderdaad fan is. Hiddink roemde hem op Radio-NH. Ik kan het wel beweren maar mij geloven ze toch niet", beseft Spaan. "Geen ex-prof. Geen Ajax-dna. Ik denk dat Kian ook typisch een speler is voor Anthony Correia. Fitz-Jim moet vooral niet aan zichzelf gaan twijfelen. Wie er verstand van heeft, vindt hem goed." 

