Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan geeft Ajax duidelijke tip: "De gewenste nummer 6"

Max
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © Orange Pictures

Henk Spaan is lyrisch over Youri Regeer. Volgens de journalist is de middenvelder van Ajax de gewenste nummer zes die de Amsterdammers nodig hebben. 

Ajax won zondagmiddag met 2-3 van Telstar, maar kreeg het in de slotfase nog behoorlijk benauwd tegen tien man. "Tot mijn verbazing wees in de eerste analyses niemand op het uitvallen van Regeer als reden voor de halve instorting van Ajax", merkt Spaan op in zijn column in Het Parool. "Hij werd gewisseld en weg was de balans."

De invallers van Ajax maakte weinig indruk tegen Telstar. "Er volgde een rampzalige invalbeurt van Mokio die het spel van Regeer eens moet bestuderen. Talent is belangrijk, maar spelinzicht kan helpen", aldus Spaan, die denkt dat Ajax niet de markt op hoeft voor een nieuwe controlerende middenvelder. "Ten overvloede: die gewenste nummer 6 voor Ajax heet Youri Regeer."

Gerelateerd:
Fred Grim

BREAKING | 'Fred Grim maakt seizoen af bij Ajax als hoofdtrainer'

0
Danny Koevermans

Koevermans: "Hij werd na vier wedstrijden al helemaal gefileerd"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Youri Regeer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Antony na een treffer voor Real Betis

Ten Hag gewaarschuwd: "Maar Antony naar FC Twente zou leuk zijn"

0
Kenneth Perez en Marciano Vink namens ESPN in de Johan Cruijff ArenA

Marciano Vink kritisch op oud-Ajacied: "Dat verhaal is dus over?"

0
Anco Jansen

Anco Jansen looft PEC-speler: "Was op een haar na rond met Ajax"

0
Hans Kraay

Kraay tipt Ajax miljoenen-investering: "Hij is snel en fris!"

0
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
za
14/02
Ajax
20:00
Fortuna Sittard
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 18 35 49
2 Feyenoord 18 21 36
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 AZ 17 4 28
6 FC Groningen 18 3 28
7 FC Twente 18 5 26
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd