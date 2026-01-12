Henk Spaan geeft Ajax duidelijke tip: "De gewenste nummer 6"

Ajax won zondagmiddag met 2-3 van Telstar, maar kreeg het in de slotfase nog behoorlijk benauwd tegen tien man. "Tot mijn verbazing wees in de eerste analyses niemand op het uitvallen van Regeer als reden voor de halve instorting van Ajax", merkt Spaan op in zijn column in Het Parool. "Hij werd gewisseld en weg was de balans."

De invallers van Ajax maakte weinig indruk tegen Telstar. "Er volgde een rampzalige invalbeurt van Mokio die het spel van Regeer eens moet bestuderen. Talent is belangrijk, maar spelinzicht kan helpen", aldus Spaan, die denkt dat Ajax niet de markt op hoeft voor een nieuwe controlerende middenvelder. "Ten overvloede: die gewenste nummer 6 voor Ajax heet Youri Regeer."