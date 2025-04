Henk Spaan geeft transferadvies: "Laat Ajax hem maar terugkopen"

Henk Spaan vindt dat Ajax Enric Llansana terug moet halen naar Amsterdam. De middenvelder blonk in de bekerfinale uit namens Go Ahead Eagles, maar speelde in de jeugd van Ajax. Spaan is onder de indruk van de ontwikkeling van Llansana.

"Een tweede opvallende speler in de bekerfinale vond ik Llansana", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "Ik ga nu niet roepen dat Ajax hem onmiddellijk moet terugkopen, maar hij maakte in de Eredivisie tot nu toe wel vier doelpunten en gaf twee assists, wat voor een nummer zes heel aardige cijfers zijn."

Spaan komt echter terug op zijn uitspraken en vindt dat Ajax Llansana wél terug moet halen. "Het was in de twee wedstrijden tegen PSV dat hij ging opvallen. Llansana verliest de bal niet, draait de goede kant uit zodat hij in kleine ruimtes kan worden aangespeeld, mede dankzij een fijnbesnaarde techniek, en, belangrijk, ‘hij ziet het’. Weet je wat? Laat Ajax hem toch maar terugkopen", aldus Henk Spaan.