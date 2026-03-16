Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Henk Spaan geniet van verandering bij Ajacied: "Verleden tijd"

Gijs Kila
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Sean Steur heeft indruk gemaakt op Henk Spaan na de overtuigende 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De journalist van Het Parool zag een duidelijke ontwikkeling bij de achttienjarige middenvelder en beloonde hem in zijn column met een hoog cijfer.

"Een 8+ voor Sean Steur", schrijft Spaan. Hij beschrijft dat de jonge Ajacied eerder nog kritisch werd beoordeeld door een oud-speler van Ajax. "Een maand geleden zat ik naast een oud-prof van Ajax op een tribune. We liepen de spelers van het eerste af. Steur? ‘Speelt alles breed’, zei de ex-voetballer misnoegd."

Tegen Sparta zag Spaan echter een compleet andere speler. "Tegen Sparta was die Steur verleden tijd. Bij aannames draaide hij naar voren. Zijn looppas was een sprint geworden en de handelingssnelheid verhoogd."

Ook verdedigend viel de middenvelder volgens de columnist positief op. "Pas in de 58ste minuut verloor hij zijn eerste bal. Na 66 minuten schitterde hij met een geweldige verdedigende actie. Voorheen zou hij nooit op die plek zijn opgedoken."

Volgens Spaan toont de ontwikkeling van Steur aan dat er bij Ajax nog genoeg perspectief is. "Steur was geen speler meer die zich zou vastlopen in een muur."

De journalist ziet bovendien dat meerdere Ajacieden een positieve verandering laten zien. "Eergisteren vroeg ik me af of die Amsterdamse voetballers naar PSG - Chelsea zouden kijken, om er iets van op te steken. In het geval van Steur bleek het Real Madrid te zijn geweest."

Ook andere spelers vielen hem positief op. "Ook Godts had zo’n metamorfose naar intensiteit ondergaan. Berghuis had er zin in. Er is hoop."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Henk Spaan Sean Steur
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

0
Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

0
Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

0
Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties