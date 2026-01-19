Henk Spaan heeft 3 Ajax-spelers uitgescholden: "Angstige puber"

Kick-off
'Jordi Cruijff zal zeker gaan proberen Xavi naar Ajax te halen'
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Ajax speelde zaterdag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Go Ahead Eagles en Henk Spaan ziet genoeg aanknopingspunten bij de club uit Amsterdam. De voetballiefhebber roemt de inbreng van Rayane Bounida, Kaspers Dolberg en Aaron Bouwman. 

"Natuurlijk hadden we in die anderhalf uur wel spelers uitgescholden, zoals de kansen missende Godts, Itakura en Rosa – die een bal weggaf waarna Go Ahead uitbrak en scoorde – maar we hadden met zijn vijftigduizenden aanknopingspunten gezien", blikt hij terug op de website van Het Parool

"Een Ajax-supporter is blij met aanknopingspunten. Het eerste aanknopingspunt was Rayane Bounida die een uitstekende eerste helft speelde waarin zijn arbeidsethos opviel", vervolgt Spaan enthousiast. "Hij verloor weinig ballen, een vinkje vergeleken met Gloukh. Aanknopingspunt twee was Kasper Dolberg, die zowel als Brobbey kan spelen, als diepgaan", constateert hij. 

De Ajax-fan geeft ook een groot compliment aan Bouwman. "Het is niet vaak dat je op zijn leeftijd zo’n intrinsieke heerser ziet optreden. Naast hem Ko Itakura (28), een angstige puber vergeleken met Bouwman", besluit de journalist met een kritische kanttekening over de Japanse centrumverdediger. 

