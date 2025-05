Henk Spaan hekelt Ajax: "Dat is eerder arrogantie dan zelfkennis"

"Ik weet nog dat ik vorig jaar, tegen beter weten in, Kieran McKenna noemde als mogelijke nieuwe trainer voor Ajax", schrijft Spaan in zijn column in Het Parool. "De promotie naar de Premier League met Ipswich was een geweldige prestatie geweest. Het betere weten sloeg op de salarissen in het Engelse voetbal."

Er werd toen gekozen voor Francesco Farioli, die na één seizoen alweer vertrekt uit Amsterdam. "Zorgwekkend zijn de redenen waarom Farioli besloot Ajax achter zich te laten. Het salaris was niet doorslaggevend. Professionaliteit, het gebrek eraan, leek belangrijker. Maandag meldde Ten Hag dat hij nooit heeft overwogen om naar Ajax te komen."

"Vorige week verlengde Michael Reiziger bij de KNVB. Nog eerder liet Simonis de vermeende belangstelling van Ajax van zich afglijden en tekende hij bij in Deventer. Als relatief kleinere trainers al geen brood meer zien in Ajax, wat dan? Christian Chivu en Mark van Bommel, serieus? Het droppen van dat soort namen duidt eerder op arrogantie dan op zelfkennis", aldus Spaan.