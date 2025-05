Henk Spaan hekelt Ajax en de Telegraaf: "Het lekken is begonnen"

Farioli besloot deze week na één seizoen weer te vertrekken uit Amsterdam omdat hij niet op één lijn zat met de directie. De Telegraaf onthulde onlangs in een verhaal dat de eisen van de Italiaan erg gortig waren. “Het lekken vanuit Ajax naar de krant die alles opschrijft is begonnen en het populisme viert hoogtij, zoals overal in het voetbal”, schrijft hij in Het Parool.

Spaan neemt het op voor de vertrokken oefenmeester. “Het treurige aan Ajax vind ik dat niemand daar zal uitzoeken wie de onbetrouwbare bron is. Ze zullen denken, ook Geelen en Gehrels: mooi, hoe meer ze hem afbranden, des te sneller is iedereen hem vergeten. Farioli heeft de weerzin tegen veranderingen en professionalisering een jaar aangekeken en de juiste conclusie getrokken", oordeelt de columnist. "Jammer van de ambitie."