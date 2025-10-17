AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Ajax

Henk Spaan hekelt lof voor Ajacied: "Vet betaalde loserquotes"

Sara
bron: Het Parool
Mika Godts
Mika Godts Foto: © Pro Shots

Henk Spaan hekelt de lofzang van Lionel Messi voor Mika Godts. In een reclame voor voetbalschoenenmerk Adidas koos de Argentijn tien spelers die volgens hem behoren tot 'The Future of the Game'. Volgens Spaan is dit klinkklare onzin. 

"Wat een superster uitkraamt, doet niet meer ter zake nu Lionel Messi Mika Godts heeft uitgeroepen tot een voetballer die behoort tot de Toekomst van de Sport. Hoepel een eind op, Messi, met je vet betaalde loserquotes", is Spaan spijkerhard over de wereldster in zijn column in Het Parool.  

De journalist sneert vervolgens nog eens na naar Godts. "Ik hou het op andere linksbuitens die deze zomer zullen schitteren tijdens het WK. Ik bestudeer de concurrentiestrijd tussen Anthony Gordon en Marcus Rashford met meer belangstelling dan de sprintjes van een Belg die vaker ballen kwijtraakt dan hij controleert."

