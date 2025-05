Henk Spaan keihard: "Ik zou een dopingcontrole warm aanbevelen"

Henk Spaan is niet te spreken over het gedrag van Etienne Vaessen. De doelman van FC Groningen eiste een hoofdrol op tijdens de wedstrijd tegen Ajax woensdag.

Spaan heeft na afloop weinig goede worden over voor Vaessen. "Het gedrag van die hysterische hyena die in Groningen doorgaat voor keeper, raakt niet van mijn netvlies. Hij noemt het ‘gedreven door adrenaline’, ik zou een dopingcontrole warm aanbevelen", schrijft hij in Het Parool. "De sympathieke Lukkien, trainer van dit door een matige scheidsrechter gefaciliteerde groepje vechtjassen, zei na afloop dat hij maatregelen ging treffen als uit de beelden wangedrag zou blijken."

De journalist en columnist zag het in de slotfase behoorlijk misgaan in de Euroborg. "FC Groningen had even een soort cultstatus door een paar voetballers met studentencorpsattitudes en dito accenten, maar sinds Vaessen daar mag meedoen, winnen in de kleedkamer de straatvechters weer met hun methodiek opgedaan bij in het schitterende Groningse landschap verspreid liggende SM-boerderijen", besluit hij.