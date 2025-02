Henk Spaan kraakt Ajacied: "Hij was de boel aan het saboteren"

Henk Spaan is totaal niet te spreken over het veld van Fortuna Sittard. Ajax won zondagmiddag met 0-2 op het knollenveld in het Fortuna Sittard Stadion.

Er werd voortdurend uitgegleden op de slechte grasmat, tot grote ergernis van Spaan. "Leerden we op school niet dat Limburg de vruchtbaarste grond van Nederland bezat? Löss heette dat, rode klei. Sittard is de enige Limburgse gemeente zonder löss", schrijft hij in zijn column in Het Parool. "Ten slotte won Ajax op het hondenuitlaatterrein waarop Fortuna 26 punten bijeen struikelde."

Spaan is zeer kritisch op Bertrand Traoré, die een dramatisch optreden kende zondag. "Traoré raakte zo in de war dat hij de boel uit woede ging saboteren", oordeelt de journalist. "Voor hem kwam Rasmussen, vorige week uitgefloten, nu beslissend. Goed, man." De Deense aanvaller zorgde in de laatste minuten voor de bevrijdende 0-2.