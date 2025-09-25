Henk Spaan kritisch: "Ajax heeft geen 'hoofd opleiding' meer"

Ousmane Dembélé was deze week de winnaar van de Ballon d'Or en Henk Spaan roemt de inbreng van Patrick Rampillon. Hij deelt op de website van Het Parool een 8 uit als rapportcijfer aan de Fransman.

"Wie was de coach van de jonge Dembélé? Zie boven, dat was de man die 27 jaar hoofd opleiding was van Stade Rennais en die Dembélé in 2010 zag binnenkomen", schrijft hij. "Nadat hij de Gouden Bal had gewonnen, zei Rampillon dat Ousmane het zelfvertrouwen dat hij op zijn 13de liet zien pas het vorig seizoen had hervonden. “Hij kon de bal op vier manieren raken: binnenkant rechts, buitenkant rechts, met de binnenkant links en de buitenkant. En toch weet je nooit of zo’n jongen het redt.” Rampillon won voor Rennes een keer of vijf de prijs voor ‘beste opleiding’", weet Spaan.

"Ze hebben inmiddels weer zo’n man gevonden, Denis Arnaud, die 4 miljoen per jaar beheert", vervolgt hij. "Hij zette de puntjes op de i bij Camavinga en verkocht een paar jaar later Doué aan PSG voor 60 miljoen. Ajax heeft geen ‘hoofd opleiding’ meer. Just saying", besluit Spaan met een duidelijk advies voor de club uit Amsterdam.