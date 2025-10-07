Henk Spaan kritisch op Ajacieden: "Ze worden er niet beter op"

Henk Spaan heeft in Het Parool stevige kritiek geuit op John Heitinga. Volgens de journalist, die zelden een blad voor de mond neemt, slagen Heitinga en zijn staf er niet in spelers bij Ajax beter te maken. Spaan schrijft:

"Er bestaan trainers die van een talent als Mokio een betere voetballer zouden maken. Ik bedoel bijvoorbeeld Luis Henrique, Génésio (Lille) en Arteta (Timber). In Nederland schieten me Correa, Lukkien en Van Persie te binnen. De laatste kreeg Ueda aan de praat en maakte binnen drie maanden Valente tot een mogelijke international. Mokio wordt er niet beter op, Godts, Sutalo, Wijndal, Klaassen en Gaaei evenmin", zo stelt Spaan.

"Farioli en Henderson creëerden een systeem waarin bovengenoemde spelers het beste uit zichzelf konden halen", vervolgt Spaan. "De meeste pundits snijden hun pasta met mes en vork (‘wij zijn Nederland’) en Henk ten Cate ergerde zich kapot aan Farioli. Zoekt hij werk? Ik zie dat Lukkien trainer van de maand september is. Oktober is voor Van Persie, let maar op", besluit de inmiddels 77-jarige Spaan.