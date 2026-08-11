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Henk Spaan kritisch op Ajax: "Begonnen toen pas te voetballen"

Gijs Kila
bron: Het Parool
Henk Spaan
Henk Spaan Foto: © BSR Agency

Henk Spaan is nog niet onder de indruk van Ajax na de 0-2 overwinning op PEC Zwolle. In zijn column in Het Parool schrijft de columnist dat de Amsterdammers pas na de invalbeurten van Julian Brandt en Tolu Arokodare echt begonnen te voetballen.

"Als Rosa Ajax’ beste man is, heb je dan goed gespeeld, deze kampioenskandidaat nummer één? Pas tegen het eind begonnen ze als volwassen mannen te voetballen onder leiding van Brandt en Tolu, die inviel als Milan Zonneveld bij Sparta", schrijft Spaan.

Ook Mika Godts profiteerde volgens de columnist van de komst van Brandt. "Brandt zette Godts aan de zijkant voor het doel en met die Duitse topspeler vrij aan de binnenkant, gaat zelfs een Godts niet voor zijn eigen kans. Hij produceerde een prima assist voor het tweede, beslissende doelpunt."

Spaan prijst daarnaast Jorthy Mokio, die de score opende in Zwolle. "De eerste was van Mokio, beheerst met de binnenkant, tegenwoordig een specialiteit van het huis. Tolu nam aan met zijn borst, dacht heel even aan een omhaal en legde hem toen klaar."

Volgens Spaan was uiteindelijk niet Lucas Rosa, maar doelman Marc-André ter Stegen de uitblinker van Ajax. "Eigenlijk was niet Rosa, maar Ter Stegen de MVP, met die redding op een kopbal van Sommer. Bij PEC durfde Gabriel Reiziger een verbale strijd aan met Mika Godts. Funny stuff."

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